"الأرصاد": تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة على شمال وشرق ووسط المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من ساحل البحر الأحمر، ولا تزال الفرصة مهيّأة لظهور السحب الرعدية على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاءٍ من شمال وشرق ووسط المملكة.