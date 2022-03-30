"الأرصاد" ترسم خريطة التوقعات المناخية للمملكة في "رمضان 2022"
يتزامن شهر رمضان المبارك في هذا العام في الفترة من 2 أبريل إلى 1 مايو 2022م، حيث تقع معظم فترة الشهر ضمن شهر أبريل (فصل الربيع أرصادياً).
وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن حالة الطقس المتوقعة لشهر رمضان لهذا العام، أن تكون فيه معدل درجات الحرارة أعلى من المعدل على المملكة وتشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل أقصاها على منطقتي الشرقية والرياض.
وفيما يخص الأمطار تشير التوقعات للشهر الفضيل، أن تكون حول المعدل على أغلب المناطق، وأعلى من المعدل على بعض الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلاً لذلك أوضحت أنه من تحليل معلومات الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر (المقارن) يتضح أنه تتأثر المنطقة الغربية من المملكة بكتلة هوائية مدارية دافئة ورطبة تترافق مع امتداد منخفض البحر الأحمر الحراري من الجنوب الغربي خلال شهر (أبريل)، حيث يبدأ تأثير منخفض شبه الجزيرة العربية الحراري على الجزء الشرقي والجنوب الشرقي منها.
فيما تشير التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية خلال الشهر الكريم، لاحتمالية أن تكون معدلات درجات حرارة أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة، ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، فيما تشير توقعات درجات الحرارة لسطح البحر إلى درجات حرارة حول المعدل على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن وأعلى من المعدل على بحر العرب.
ونبّهت "الأرصاد" لاحتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناخي والتي تسمى بالحلات المتطرفة، وتهطل منها أمطار شديدة الغزارة علماً بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) والتي تبث في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد.
وأضافت أن التنبؤ بالمجموعة الاحتمالية، هو النسبة المئوية للنماذج التي تتوافق مع درجة الحرارة أو الهطول المذكورة (أعلى - حول - أقل).