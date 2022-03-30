"الأرصاد" ترسم خريطة التوقعات المناخية للمملكة في "رمضان 2022"

فيما تشير التوقعات الشهرية لدرجات الحرارة السطحية خلال الشهر الكريم، لاحتمالية أن تكون معدلات درجات حرارة أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة، ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، فيما تشير توقعات درجات الحرارة لسطح البحر إلى درجات حرارة حول المعدل على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن وأعلى من المعدل على بحر العرب.