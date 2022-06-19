"الأرصاد" ترفع مستوى الجاهزية لتقديم معلومات الطقس بالمشاعر المقدسة

عقدت اللجنة العليا لأعمال موسم الحج بالمركز الوطني للأرصاد برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن بن سالم غلام اليوم، اجتماعًا اطّلعت من خلاله على استعدادات المركز وجاهزيته للقيام بالأدوار المنوطة به في تقديم المعلومات الأرصادية ومتابعة حالة الطقس والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.
واطلع الرئيس التنفيذي على الخطط التنفيذية ورفع الجاهزية للمركز واستعداد مقرات المركز بالمشاعر المقدسة، مشددًا على أهمية تكثيف استعداد المركز وجهوده وطاقاته البشرية والتقنية؛ بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية لخدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال مواقع المركز في المشاعر المقدسة والفروع والمراكز المعنية بذلك.
وأكد حرص المركز على الاستعداد المبكر والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويدها بالمعلومات الأرصادية في المشاعر من خلال منظومة متكاملة؛ للمساهمة في نجاح موسم الحج لهذا العام بإذن الله، موضحًا أن المركز سيعمل وفق خطة تنفيذية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة.
وأشار إلى أن دور المركز يكمن في رصد البيانات والمعلومات التي تدعم المتنبئين الجويين للقيام بتحليل هذه البيانات والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة لتستعد للعمل قدر الإمكان بتلافي حدوث أي ضرر على الحجاج لا قدر الله، وإعداد النشرات الساعية، وقياس عناصر الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران العامودي في مرصد منى وعرفة مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة.