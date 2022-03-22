"الأرصاد" تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية

صرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، بأن المملكة تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يأتي شعار هذا العام بعنوان "الإنذار المبكر والإجراءات الجوية الهيدروليكية والمعلومات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث"؛ انسجامًا مع المتغيرات المناخية الطارئة على العالم وما تمثله من تحد كبير يتطلب تضافر الجهود من قبل الدول والمجتمعات للحد من أخطارها.
وأضاف الدكتور غلام أن معظم دول العالم سعت للاهتمام بمعلومات الطقس والإنذار المبكر للمساعدة في التخفيف من آثار الكوارث، وأعدوا الخطط والبرامج المساندة للحفاظ على المقدرات وحماية المجتمعات وتحسين البنى التحتية.
وبين غلام أن المملكة أدركت هذه التحديات فكانت من أوائل الدول التي أطلقت النظام الآلي للإنذار المبكر من الظواهر الجوية، وعملت على تحسين جودة التواصل مع الجهات المستفيدة ورفع قدرات التنبؤ وزيادة دقتها بهدف توفير المعلومات والمؤشرات الأرصادية على المستوى الوطني، وزيادة سرعة توصيل المعلومات الطارئة للجهات المعنية التي تساهم -بإذن الله- في حماية الأرواح والممتلكات العامة من آثار الكوارث الطبيعية.
وأوضح غلام أن قطاع الأرصاد حظي باهتمام واضح في مسيرة التنمية الوطنية، ويتضح هذا الاهتمام من خلال قرار مجلس الوزراء بإنشاء كيان مستقل للأرصاد في المملكة تحت مسمى "المركز الوطني للأرصاد"؛ تعزيزًا لأهمية الأرصاد وصدور نظام شامل للأرصاد معني بتنظيم العمل الأرصادي والشراكات في مجال خدمات الطقس والمناخ، ويعد من أبرز الأنظمة الأرصادية في المنطقة.
كما تم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية المتعلقة برفع قدرات أعمال الرصد والتنبؤات وتحسين البنى التحتية للأرصاد وتطوير الخدمات التي تحقق للمركز الوطني للأرصاد أهدافه ودوره في مرحلة التطوير والبناء التي تشهدها المملكة من خلال منظومة أرصادية متكاملة تغطي معظم أرجاء المملكة لرصد عناصر الطقس بشكل آني على مدار الساعة.
ونوه إلى أن المملكة أعلنت مؤخرًا عن إنشاء ثلاثة مراكز إقليمية هامة ذات علاقة مباشرة بخدمات الأرصاد؛ وهي: المركز الإقليمي للتغير المناخي، والمركز الإقليمي للإنذار المبكر من العواصف الغبارية، والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، كمبادرات سعودية تهدف إلى خدمة العالم وتعزيز الدور التنسيقي والمعلومات ونقل الخبرة في هذا المجال.
وأكد حرص المملكة على مشاركة العالم احتفاله باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وإبراز الدور الهام لمعلومات الأرصاد للمجتمعات؛ كونها أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة والمناشط اليومية للجميع، ومن هذا المنطلق نسعى إلى توسيع العلاقة المعرفية والتشاركية بين شرائح المجتمع والمركز الوطني للأرصاد من أجل تنمية مستدامة تساهم بها الأرصاد من أجل حماية الأرواح والممتلكات.