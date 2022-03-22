"الأرصاد" تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية

صرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، بأن المملكة تشارك العالم في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يأتي شعار هذا العام بعنوان "الإنذار المبكر والإجراءات الجوية الهيدروليكية والمعلومات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث"؛ انسجامًا مع المتغيرات المناخية الطارئة على العالم وما تمثله من تحد كبير يتطلب تضافر الجهود من قبل الدول والمجتمعات للحد من أخطارها.