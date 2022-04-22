"الأرصاد" تنبه من أمطار على الباحة وجازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق، وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها.

وذكر المركز أن التنبيه يستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من ناحية أخرى، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.