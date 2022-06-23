"الأرصاد" تُنَبه و"المدني" يُحَذّر.. هطولات على الطائف تتواصل حتى 8 مساء

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، جاهزيتها واستعدادها الكامل "البشري والآلي" لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، ووضعت الخطط والتدابير اللازمة بالمشاركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني لمواجهة مثل هذه الحالات؛ داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة والنزول في بطون الأودية ومواقع تجمع المياه.