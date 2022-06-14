"الأرصاد": تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من ساحل البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة على الجزء الشرقي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.