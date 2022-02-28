الأرصاد: توقعات بارتفاع معدل هطول الأمطار شهر "أبريل" على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، حدوث هطول أمطار خلال فصل الربيع (من شهر مارس حتى شهر مايو) حول جميع مناطق المملكة، مع توقعات ارتفاع معدلاتها خلال شهر (أبريل) على أربع مناطق من المملكة.

وتفصيلاً، أوضح "المركز" في تقرير نشره اليوم، أن نماذج التوقعات المناخية تشير إلى احتمال ارتفاع معدل هطول الأمطار خلال فصل الربيع لهذا العام خاصة خلال شهر أبريل على مناطق الرياض والشرقية والحدود الشمالية وحائل، وحول المعدل على بقية المناطق.

وقالت "الأرصاد" باحتمالية هطول أمطار حول جميع مناطق المملكة، خلال شهر مارس القادم، ومثلها وحول المعدل خلال شهر (مايو) على جميع المناطق أيضاً، وذلك وفقاً لما أشارت له نماذج التوقعات طبقاً للنشرة.

وحول درجة الحرارة السطحية على ارتفاع 2 متر خلال الفترة، فقد أوضح المركز الوطني للأرصاد أيضاً، أن معدلات درجات الحرارة السطحية يتوقع أن تكون أعلى من المعدل على جميع مناطق المملكة تصل إلى نصف درجة على المناطق الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الشمالية وترتفع على بقية أجزاء المملكة بمقدار درجة واحدة على المنطقة الشرقية والوسطى.