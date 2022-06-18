"الأرصاد": حالة أمطار رعدية تُوَاعد عسير ومكة المكرمة وجازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تَكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.
وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وطريب، وظهران الجنوب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ٨ مساءً.
كما نبّه المركز من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ حيث تشمل الحالة محافظة الليث، والعرضيات، والطائف، وأضم، وميسان.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً أيضًا.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة محافظات: (الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب)، ومركز الفطيحة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.