"الأرصاد": حالة أمطار رعدية تُوَاعد عسير ومكة المكرمة وجازان

كما نبّه المركز من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة؛ حيث تشمل الحالة محافظة الليث، والعرضيات، والطائف، وأضم، وميسان.