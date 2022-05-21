"الأرصاد": رياحٌ مثيرة للأتربة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية على شمال ووسط وشرق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.