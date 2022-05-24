محليات

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والشرقية

يمتد تأثيرها إلى نجران وتبوك والمدينة ومكة خاصةً الساحلية منها
"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الرياض والشرقية
واس
واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة نجران، ومناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، خاصةً الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس
رياح مثيرة للأتربة

أخبار قد تعجبك

No stories found.