"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحبُ ممطرة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.