"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، وسماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحبُ ممطرة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية تصل إلى 20 - 45 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.