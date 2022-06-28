"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ قد يصل إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.