"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الجوف والشمالية وتبوك والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة وجنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.