"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على مناطق الرياض والشرقية والشمالية ونجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية، وكذلك منطقة نجران، كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرّمة إلى جازان، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقة مكة المكرّمة برياحٍ نشطة؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، في حين تكون السماء غائمةً جزئياً مع فرصةٍ لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتَي عسير وجازان والأجزاء الغربية من منطقة نجران؛ يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.