"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على 9 مناطق بينها الرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، نجران، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، وسماءً غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحبٌ رُكامية مُمطرة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، خاصةً الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 34 كم/ساعة تصل سرعتها الى 44 كم/الساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين جنوباً، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.