"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشمالية والجوف وحائل والمدينة ومكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 30 - 60 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.