"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكون رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، وتدنّيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعيص والمهد وخيبر، بدأت الساعة الـ١ ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ٦ مساء.
من جهة أخرى نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.
وبيَّنَ المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.