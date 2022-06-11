"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

من جهة أخرى نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنّيًا في مدى الرؤية على الخرخير، ومدينة نجران، ومحافظات: حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.