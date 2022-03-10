"الأرصاد": رياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وغيوم على 8 مناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة التي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل)، وعلى أجزاء من مناطق: (الشرقية، الرياض، القصيم). كما تكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من تلك المناطق، ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق: (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف).