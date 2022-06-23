محليات

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

سماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة
واس
واس

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًّا على معظم مناطق المملكة، والفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي: شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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