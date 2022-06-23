"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي: شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.