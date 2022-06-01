"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة ومصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.