"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق (المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية)؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: نجران، عسير، الباحة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاءٍ من غرب المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.