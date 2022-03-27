"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق (المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، الشرقية)؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: نجران، عسير، الباحة، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة، كما تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاءٍ من غرب المملكة.