"الأرصاد": سماءٌ غائمة جزئياً على أجزاءٍ من شمال المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.