"الأرصاد": سماءٌ غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.