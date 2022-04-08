"الأرصاد": عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على الشمالية والجوف

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.