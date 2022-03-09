"الأرصاد": عاصفة ترابية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على تبوك والمدينة والشمالية والجوف وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عاصفة ترابية تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، المدينة المنوّرة، الحدود الشمالية، الجوف، حائل)، في حين تستمر العوالق الترابية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها، كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة؛ قد تهطل منها أمطارٌ خفيفة على أجزاءٍ من مناطق شمال المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 30 - 60 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجياً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.