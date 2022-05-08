"الأرصاد": عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض وجنوب المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، جنوب المملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة.