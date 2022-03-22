"الأرصاد": غيوم على شرق ووسط وشمال المملكة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على الشمال

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات: "جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)"؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على شرق ووسط وشمال المملكة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على شمال المملكة، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (تبوك، المدينة المنورة، حائل).