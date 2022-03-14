"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الرياض والقصيم والشرقية والمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وتكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.