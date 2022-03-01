"الأرصاد": غيوم وفرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات مكة المكرّمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من مناطق: حائل، القصيم، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.