"الأرصاد": لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطار رعدية بالقصيم والرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وبسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.