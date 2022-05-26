الأرصاد: معدل طبيعي لدرجات الحرارة على مكة والمشاعر في ذي الحجة

وأصدر المركز تقريرًا تفصيليًّا عن توقعات الحالة المناخية السائدة على المملكة خلال فصل الصيف الحالي الذي يبدأ من أول يونيو وينتهي في 31 أغسطس، مفيدًا أن التوقعات الفصلية لصيف هذا العام تشير إلى ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية بأعلى من المعدل على أغلب مناطق المملكة، تصل إلى درجة واحدة، فيما تظل في مناطق "مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان" حول معدلاتها الطبيعية خلال شهرَي يونيو وأغسطس، وقد يصل الارتفاع بالمعدل خلال شهر يوليو إلى درجة ونصف، خاصة على "رفحاء، حفر الباطن، حائل وشمال القصيم".