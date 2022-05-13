"الأرصاد": موجة حارة مصحوبة برياح مغبرة تحد مدى الرؤية بمكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، خاصة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.