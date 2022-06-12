"الأرصاد: نشاط في الرياح قد يحد من مدى الرؤية على المدينة وتبوك والجوف والشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، في حين يُتوقع نشاطٌ في الرياح السطحية؛ قد يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، الطائف.