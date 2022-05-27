"الأرصاد": نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على 5 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، القصيم؛ يمتد إلى الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمّة، وكذلك تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على الجزأين الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر.