"الأرصاد": نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحوّل جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الجنوبي والأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الجنوبي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين؛ قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.