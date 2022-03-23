"الأرصاد": نشاط للرياح المثيرة للأتربة وتدنٍ في الرؤية الأفقية على تبوك والمدينة وحائل

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.