"الأرصاد" نشاط للرياح المثيرة للأتربة يحد من مدى الرؤية على الجوف والشمالية وحائل والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية، خاصةً من المنطقة الشرقية.