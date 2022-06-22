"الأرصاد" نشاط للرياح المثيرة للأتربة يحد من مدى الرؤية على الجوف والشمالية وحائل والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، كما يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية، خاصةً من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.