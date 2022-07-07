"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على الشرقية "صحراء الربع الخالي" والرياض ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20- 40كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25- 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15- 30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.