"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط من البحر الأحمر، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ قد يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، ومائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف الموج.