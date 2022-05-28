"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق: حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يستمر وجود العوالق الترابية على مناطق: الجوف، حائل، القصيم؛ تمتد إلى الرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على الجزأين الشمالي والجنوبي منه.