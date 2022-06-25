"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، ولاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطار رعدية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة؛ يُصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية، وطقسٌ حار إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية تتحوّل تدريجياً إلى غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.