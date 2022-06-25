"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، ولاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطار رعدية على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة؛ يُصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية، وطقسٌ حار إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.