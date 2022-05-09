"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد هطول أمطارٍ خفيفة على الأجزاء الشمالية من تلك المناطق، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، وجنوب المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير؛ قد تمتد إلى الباحة.