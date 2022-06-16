الأرصاد: يُتوقع نشاط في الرياح التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الجوف وحائل والشرقية والرياض

تَوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يتوقع نشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف وحائل، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض. ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.