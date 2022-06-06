"الأرصاد": يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمي على الشرقية والحدود الشمالية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وتزداد سرعة الرياح لتصل الى 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف متر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية نهاراً بسرعة 10 - 25 كم/ساعة؛ تتحول ليلاً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 5 - 15 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.