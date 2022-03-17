"الأرصاد": يستمر الانخفاض في درجات الحرارة بشرق ووسط المملكة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية، ويستمر الانخفاض على أجزاء من مناطق شرق ووسط المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ في حين تتهيأ فرصة تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.