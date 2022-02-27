"الأرصاد": يستمر انخفاض درجات الحرارة ورياحٌ وتدنٍ في الرؤية على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها، وتبدأ بالانخفاض التدريجي على الأجزاء الجنوبية؛ يسبق ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على الحدود الشمالية (طريف) والجوف (القريات)، وسماءً غائمة جزئياً على شرق المملكة ووسطها، في حين تكون الفرصة مهيّأة لتشكُّل السحب الرعدية على مرتفعات عسير ونجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.