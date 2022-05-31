"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بالشرقية والرياض

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة الرياض، خاصةً الشرقية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة نهاراً على الجزء الشمالي، تتحول جنوبية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة ليلاً، وجنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة نهاراً على الجزء الجنوبي، تتحول شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.