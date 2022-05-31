"الأرصاد": يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية بالشرقية والرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة نهاراً على الجزء الشمالي، تتحول جنوبية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة ليلاً، وجنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة نهاراً على الجزء الجنوبي، تتحول شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 20 كم/ساعة ليلاً، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.