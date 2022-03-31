الأرصاد: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق: (عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من مناطق: (القصيم، حائل، الحدود الشمالية) كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12- 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.