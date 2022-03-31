الأرصاد: يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من مناطق: (عسير، الباحة، مكة المكرمة) تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض وأجزاء من مناطق: (القصيم، حائل، الحدود الشمالية) كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.