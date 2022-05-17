"الأرصاد": يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من منطقة الرياض، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، نجران؛ قد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقتَي الباحة وعسير، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.